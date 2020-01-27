При торговле обувью можно применять ЕНВД до 1 марта

Реализация обувных товаров и меховой одежды, подлежащих обязательной маркировке по перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии с ТН ВЭД Евразийского экономического союза, для целей ЕНВД к розничной торговле не относится.

В 2020 году в отношении предпринимательской деятельности по реализации товаров, относящейся к розничной торговле, в целях главы 26.3 НК налогоплательщик вправе применять ЕНВД, а в отношении предпринимательской деятельности по реализации товаров, не признаваемой розничной торговлей, — ОСНО или УСН.

Об этом сообщает Минфин в письме от 30.12.2019 г. № 03-11-11/103572.

При этом налогоплательщики, совмещающие ЕНВД и УСН, обязаны вести раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций.

Кроме того, следует иметь в виду, что ввод в оборот обувных товаров без нанесения на них средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке, а также оборот и вывод из оборота обувных товаров, не маркированных средствами идентификации, допускаются до 1 марта 2020 года.

Учитывая изложенное, в отношении предпринимательской деятельности по розничной реализации обувных товаров налогоплательщики вправе применять ЕНВД до 1 марта 2020 года.