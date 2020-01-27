Как вы ошибаетесь при подтверждении ОКВЭД в ФСС

До 15 апреля 2020 года все работодатели — юридические лица обязаны направить в ФСС документы на подтверждение своего основного вида деятельности.
У ИП такой обязанности нет.
Необходимые документы для подтверждения основного вида экономической деятельности представляются после сдачи в ФНС бухгалтерского баланса за 2019 год, но не позднее 15 апреля 2020 года, пояснили в отделении ФСС по Санкт-Петербургу.
Подтвердить основной вид деятельности должны все организации, зарегистрированные в прошлом (2019) году и ранее. Если организация зарегистрирована в текущем (2020) году, то подтверждать основной вид деятельности ей не нужно.
Работодатели обязаны направить в ФСС следующие три документа (в 2020 году используются те же формы документов, которыми пользовались в предыдущем году):
— справку-подтверждение основного вида экономической деятельности;
— заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности;
— копию пояснительной записки к бухгалтерской отчетности (если организация является субъектом малого предпринимательства, пояснительную записку прилагать не требуется).
В ФСС перечислили основные ошибки, которые допускаю работодатели при заполнении этих документов:
- вид экономической деятельности (ВЭД) и код основного ВЭД указываются не по действующему Классификатору (ОКВЭД2);
- наименование ВЭД не соответствует наименованию по Классификатору, как в Заявлении на ПОВЭД, так и в Справке-ПОВЭД;
- не все поля заполнены в Справке-ПОВЭД;
- год, за который подтверждается основной ВЭД, указан неверно;
- коды ВЭД и наименование ВЭД не соответствуют выписке из ЕГРЮЛ страхователя;
- в Справке-ПОВЭД в п.3 не указывают ОГРН;
- страхователь самостоятельно редактирует форму Заявления и Справку-ПОВЭД.