Как вы ошибаетесь при подтверждении ОКВЭД в ФСС

До 15 апреля 2020 года все работодатели — юридические лица обязаны направить в ФСС документы на подтверждение своего основного вида деятельности.

У ИП такой обязанности нет.

Необходимые документы для подтверждения основного вида экономической деятельности представляются после сдачи в ФНС бухгалтерского баланса за 2019 год, но не позднее 15 апреля 2020 года, пояснили в отделении ФСС по Санкт-Петербургу.

Подтвердить основной вид деятельности должны все организации, зарегистрированные в прошлом (2019) году и ранее. Если организация зарегистрирована в текущем (2020) году, то подтверждать основной вид деятельности ей не нужно.

Работодатели обязаны направить в ФСС следующие три документа (в 2020 году используются те же формы документов, которыми пользовались в предыдущем году):

— справку-подтверждение основного вида экономической деятельности;

— заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности;

— копию пояснительной записки к бухгалтерской отчетности (если организация является субъектом малого предпринимательства, пояснительную записку прилагать не требуется).

В ФСС перечислили основные ошибки, которые допускаю работодатели при заполнении этих документов: