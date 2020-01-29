Как получить дополнительные выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом

Работник, имеющий ребенка с инвалидностью, обладает правом на получение 4 дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц. Какие документы для этого необходимы и каков порядок их предоставления, разъяснили в отделении ФСС по Воронежской области.

Как оплачиваются дополнительные выходные дни родителям детей-инвалидов

Оплата каждого из четырех дополнительных выходных дней в месяц производится в размере среднего заработка родителя (опекуна, попечителя). Выплату осуществляет работодатель, а ФСС потом возмещает эти расходы за счет средств федерального бюджета.

Стоит отметить, что дополнительные выходные дни, которые не использованы в календарном месяце, не переносятся на следующий месяц.

Могут ли оба родителя воспользоваться правом на дополнительные выходные

Согласно законодательству, возможность разделения четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней между родителями (опекунами, попечителями) оставлена на их усмотрение.

Следовательно, указанные дни в календарном месяце могут быть либо:

· использованы одним из родителей ребенка инвалида;

· разделены родителями между собой по своему усмотрению.

Кроме того, родители могут использовать выходные дни, приходящихся на одни и те же даты, совместно. При этом общее количество дополнительных оплачиваемых выходных дней в календарном месяце для обоих родителей суммарно не должно быть более четырех.

Какие документы нужны

Для получения дополнительных выходных необходимо подать работодателю следующие документы (либо их копии, кроме пункта 5):

1) Заявление. Периодичность подачи заявления согласовывается с работодателем в зависимости от необходимости использования выходных дней (ежемесячно, по мере обращения и т.д.).

2) Копию справки об установлении инвалидности ребенка.

3) Документ, подтверждающий место жительства (пребывания или фактического проживания) ребенка, например, выписка из домовой книги, свидетельство о регистрации по месту жительства/пребывания. При этом адрес ребенка может не совпадать с адресом родителя.

4) Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, документ, подтверждающий установление опеки, попечительства над ребенком.

5) Оригинал справки с места работы другого родителя (опекуна, попечителя) о том, что на момент обращения дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом месяце не использованы или использованы частично.

Каким образом работодатель может возместить расходы на оплату дополнительных выходных дней

Для этого работодателю следует предоставить в региональное отделение ФСС следующие документы:

1) Заявление о возмещении расходов на оплату четырёх дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом (Приложение № 7 к Приказу ФСС от 24.11.2017 № 578).

2) Заверенную копию приказа о предоставлении дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю).

В течение 10 календарных дней со дня получения документов ФСС примет решение о возмещении расходов, а в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения перечислит работодателю денежные средства. В ФСС рекомендуют работодателям обращаться за возмещением расходов на оплату дополнительных выходных ежемесячно.