Пожарные проверки участились? Как бухгалтеров пытаются развести на 2400 рублей

Меня сегодня реально чуть не развели, делится с коллегами в Красном уголке бухгалтера Наталья.

«Позвонили на офисный телефон, (звонящая – примеч. ред.) представилась капитаном МЧС Каверина Марина Леонидовна и очень убедительно стала говорить про регламент проверки, какие документы должны быть, какими законами руководствоваться, типа, они проводят внеплановые проверки по ГУ и ЧС, три инспектора, мол, будут на проверке, что надо сделать ... и в конце: хотите, мол : нормативную литературу?»

Наталья согласилась: почему нет? Но нормативка платная,. И оплачивать лучше не безналом, потому что через Почту России – это тягомотно и долго, а за деньгами приедет курьер. Наталья согласилась. И только по итогу разговора решила пробить номер в Интернете. Выяснилось, что звонили мошенники.

«У женщины очень хорошая дикция и поставленный голос, знает процедуру, нормативки по ГУ и ЧС. Я чуть не купилась. Как она меня на испуг взяла! Хотя и просматриваю сайт о предстоящих проверках. А там ничего и в помине не было. Через часа два-три звонил курьер, мы сказали, что передумали, он сразу слился».

Телефон, с которого звонили

Коллеги написали, что им постоянно так звонят.

Людмила:

«Нам тоже звонили. Что-то мне кажется, что это та же тетечка. Голос низкий, напористый, прям «злой инспектор». Я тоже пробила телефон – пишут мошенники. Первый раз я записала список доков и сказала «подумаем». Потом нам звонил курьер, что уже везёт. Я сказала, что не заказывали ничего и оплачивать не будем. После этого опять эта мадам , уже не скрывая нервов, сказала «все, вы доигрались! Готовьтесь к проверке!» И бросила трубку. И у профи бывают проколы. Видно, мало кто ведётся на это. Тоже кризис».

Диана:

«У нас так "Роспотребнадзор" звонит»

А Наталья написала, что звонили, а ревизоры в итоге действительно пришли:

«Нам звонили по поводу транспортной проверки. В плане проверок на сайте прокуратуры не было. Женщина рассказала, что будут проверять, и предложила услугу организации документооборота и подготовка к проверке. Проверка была реально».