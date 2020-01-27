Пожарные проверки участились? Как бухгалтеров пытаются развести на 2400 рублей

Меня сегодня реально чуть не развели, делится с коллегами в Красном уголке бухгалтера Наталья.
«Позвонили на офисный телефон, (звонящая – примеч. ред.) представилась капитаном МЧС Каверина Марина Леонидовна и очень убедительно стала говорить про регламент проверки, какие документы должны быть, какими законами руководствоваться, типа, они проводят внеплановые проверки по ГУ и ЧС, три инспектора, мол, будут на проверке, что надо сделать ... и в конце: хотите, мол : нормативную литературу?»Наталья согласилась: почему нет? Но нормативка платная, 2400 рублей. И оплачивать лучше не безналом, потому что через Почту России – это тягомотно и долго, а за деньгами приедет курьер. Наталья согласилась. И только по итогу разговора решила пробить номер в Интернете. Выяснилось, что звонили мошенники.
«У женщины очень хорошая дикция и поставленный голос, знает процедуру, нормативки по ГУ и ЧС. Я чуть не купилась. Как она меня на испуг взяла! Хотя и просматриваю сайт о предстоящих проверках. А там ничего и в помине не было. Через часа два-три звонил курьер, мы сказали, что передумали, он сразу слился».Телефон, с которого звонили +7 (999) 654-69-31.
Коллеги написали, что им постоянно так звонят.
Людмила:
«Нам тоже звонили. Что-то мне кажется, что это та же тетечка. Голос низкий, напористый, прям «злой инспектор». Я тоже пробила телефон – пишут мошенники. Первый раз я записала список доков и сказала «подумаем». Потом нам звонил курьер, что уже везёт. Я сказала, что не заказывали ничего и оплачивать не будем. После этого опять эта мадам , уже не скрывая нервов, сказала «все, вы доигрались! Готовьтесь к проверке!» И бросила трубку. И у профи бывают проколы. Видно, мало кто ведётся на это. Тоже кризис».Диана:
«У нас так "Роспотребнадзор" звонит»А Наталья написала, что звонили, а ревизоры в итоге действительно пришли:
«Нам звонили по поводу транспортной проверки. В плане проверок на сайте прокуратуры не было. Женщина рассказала, что будут проверять, и предложила услугу организации документооборота и подготовка к проверке. Проверка была реально».