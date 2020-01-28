ПФР подставил многодетную мать с маткапиталом

В 2018 году москвичка Яна собиралась оплатить деньгами из маткапитала обучение сына в частной школе. Пенсионный фонд одобрили заявку, а спустя пару месяцев неожиданно отказал. Причина в том, что заведение принадлежит индивидуальному предпринимателю, а ИП не могут претендовать на маткапитал, выяснил BFM.ru.

Женщина хотела расплатиться за трехмесячные курсы для сына в школе скорочтения и развития интеллекта материнским капиталом. Так уже делали ее знакомые. У школы были все документы, в том числе лицензия на образовательную деятельность.

В ПФР женщине подтвердили, что уже не раз переводили средства школе и проблем с оплатой не будет. Ребенок уже начал обучение, но фонд все медлил с переводом денег на счет школы. При этом устно матери подтверждали, что заминка вызвана техническим сбоем и нужно еще подождать – деньги придут. Еще через время женщина узнает, что ей отказали, причем, якобы, больше месяца назад.

Формально причиной отказа стал некорректный порядок предоставления документов. Но Яна при подаче бумаг получила расписку от фонда, что все сделала правильно. С вопросами в местном отделении ПФР посоветовали обратиться в головной офис. Там пояснили: отказ связан с тем, что школа оформлена как ИП.

Федеральный закон «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей», который допускает трату маткапитала на допобразование, разрешает переводить средства только организациям. В трактовке руководства ПФР организация означает юридическое лицо. И хотя другой федеральный закон — «Об образовании в РФ» — прямо говорит, что в сфере образовательных услуг предприниматель приравнивается к организации при наличии всех разрешительных документов, начальники из ПФР считают, что один закон с другим никак не связан.

Начальник управления организации социальных выплат отделения Пенсионного фонда по Москве и Московской области Зинаида Дмитриева ссылается на разъяснение ПФР не переводить деньги ИП. Разъяснения, по словам Дмитриевой, поступили осенью 2019 года. Но история с Яной началась за год до этого. Получается, ПФР уже загодя поставил ИП в стоп-лист, хотя ранее не видел поводов им отказывать?

Женщина уже выиграла районный суд. ПФР подал апелляцию в Мосгорсуд, известный тем, что чаще отстаивает интересы госорганизаций.