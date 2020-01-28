Коронавирус в России? Мишустин поручил создать оперативный штаб

Премьер Мишустин поручил создать оперативный штаб для борьбы с распространением коронавируса в России.

Хотя случаев вирусной пневмонии на территории страны зафиксировано не было, штаб будет постоянно наблюдать за ситуацией и ежедневно докладывать наверх президенту.

В состав штаба вошли главы МЧС, МВД и Минпромторга, а также участники состоявшегося ранее совещания по коронавирусу – министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Евгений Дитрих и вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Григоренко. Роспотребнадзору было поручено в течение двух дней подготовить план по профилактике и контролю за распространением инфекции.

Первые случаи заражения коронавируса нового типа зафиксировали в декабре в китайском мегаполисе Ухань. После резкого увеличения числа инфицированных власти Китая в конце января – перед празднованием китайского Нового года – ограничили въезд и выезд из Уханя и близлежащих городов.

Сейчас известно о более 2800 зараженных и 82 погибших от пневмонии. Всемирная организация здравоохранения на экстренном заседании несколько дней назад сочла, что пока рано объявлять чрезвычайную ситуацию. Роспотребнадзор в свою очередь оценил вероятность распространения нового вируса в России как «низкую». При этом ведомство ввело дополнительный контроль при пересечении границы, а несколько авиакомпаний, «Уральские авиалинии», Nordwind и Azur Air, объявили о временном прекращении полетов в Китай. А экс-глава Роспотребнадзора и первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» успокоил всех тем, что новый коронавирус 2019-nCoV лечится с помощью примерно 30 существующих медицинских препаратов.