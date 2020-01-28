Статистика фиксирует сокращение малого бизнеса

Росстат сообщил о значительном сокращении доли малого и среднего бизнеса в 2018 году, до 20,2% от всей экономики.

Впрочем, ранее статистическое ведомство признавало, что с расчетом этого показателя есть серьезные проблемы: например, сплошное обследование малых предприятий проводится раз в пять лет (данные за это время устаревают), а считать вклад малого бизнеса в ВВП нужно каждый год.

Президент Владимир Путин, выступая в марте 2018 года с посланием Федеральному собранию, говорил, что к 2025 году вклад малого и среднего бизнеса в ВВП «должен приблизиться к 40%». Позже в соответствующем национальном проекте («Малое и среднее предпринимательство») была поставлена более скромная цель — 32,5% ВВП к 2024 году.

Согласно паспорту нацпроекта, по итогам 2019 года доля МСП должна возрасти до 22,9% (эти данные появятся только к концу текущего года), по итогам 2020 года — до 23,5%. Эти задачи предстоит решать уже новому премьеру Михаилу Мишустину, пишет РБК.

Среди других целевых показателей нацпроекта — довести численность занятых в cекторе до 25 млн человек к концу 2024 года и обеспечить долю МСП в несырьевом экспорте на уровне 10%.

Ответственность членов правительства за реализацию нацпроектов будет персональной, говорил новый премьер-министр. За достижение целей нацпроекта по малому и среднему бизнеса отвечает Минэкономразвития во главе с новым руководителем Максимом Решетниковым. Курирующий вице-премьер — первый заместитель Мишустина Андрей Белоусов.

ФНС утверждала, что налоговая нагрузка типового предприятия малого бизнеса (на упрощенной системе налогообложения) составляет сейчас лишь 2,2–3% (от стоимости реализованной продукции) в зависимости от выбора налогооблагаемой базы — этот режим «направлен на развитие малого бизнеса».

Среди основных действующих инструментов поддержки МСП — льготное кредитование и субсидирование сектора. Однако поручение президента по кредитованию малого производственного бизнеса под фактическую ставку 6,5% выполнено не было, а сам инструмент не создан, ранее констатировала Счетная палата в отчете о реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Программа субсидирования, по оценке аудиторов, не обеспечивает решения задачи по росту льготного кредитования малого и среднего бизнеса. По состоянию на 1 ноября 2019 года субъекты МСП получили кредитов на 131,3 млрд руб. при целевом показателе — не менее 1 трлн руб., приводит данные Счетная палата.

В самом нацпроекте заложено серьезное несоответствие: одни лица получают средства, а другие — несут ответственность за достижение целей, указывали аудиторы. Около 63% средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию нацпроекта (более 260 млрд руб.), до 2024 года будет направлено Корпорации МСП, в Банк МСП, а также другим российским банкам с целью увеличения объема льготных кредитов для малого и среднего бизнеса. Указанные получатели субсидий не отвечают за достижение целевых показателей, а лица, ответственные за достижение показателей, не влияют на распределение средств и, как правило, не владеют информацией о деятельности получателей ресурсов. За развитие МСП в регионах прежде всего отвечают губернаторы, подчеркнули аудиторы.