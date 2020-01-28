Как самозанятые могут подтвердить свой доход. Где получить справку 2-НДФЛ

Если самозанятый работает только на себя, нигде при этом официально не трудоустроен, то справку 2-НДФЛ он нигде не получит. Дело в том, что справку 2-НДФЛ выдает налоговый агент (работодатель). Но если нет работодателя (налогового агента по НДФЛ), то и получить эту справку не получится.
Если же предприниматель одновременно является наемным сотрудником в какой-либо компании и имеет статус самозанятого, то справку 2-НДФЛ можно запросить у своего работодателя. В этой справке будет отражен доход только по месту работы. Но не будут отражены доходы самозанятого гражданина.
Как подтвердить доходы самозанятого? Справку о доходах по налогу на профессиональный доход (НПД) можно получить в веб-сервисе «Мой налог» в разделе «Настройки» –> «Справки».
Возможны два варианта:
1. Если вы самозанятый, платите НПД (налог на профессиональный доход), но при этом нигде не трудоустроены, то справку 2-НДФЛ не получите. Но сможете получить справку в веб-сервисе «Мой налог».
2. Если вы самозанятый, платите НПД, одновременно являетесь наемным сотрудником, то справку 2-НДФЛ просите у работодателя. И получаете справку о доходах самозанятого в веб-сервисе «Мой налог».
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