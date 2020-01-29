Телефонный номер станет идентификатором для получения финансовых услуг

Депутаты доработали проект по созданию единой информационной системы проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА) – юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц, которая должна сделать номер телефона полноценным идентификатором получателя в первую очередь финансовых услуг. Об этом пишет «Коммерсант».

Проект Госдума может рассмотреть во втором чтении уже в феврале. ЦБ и Минкомсвязь его поддерживают. Проблемой при использовании в качестве идентификатора номера телефона является то, что до 70% телефонных номеров используют не те, на кого они зарегистрированы, поясняет глава Национального совета по финансовому рынку Андрей Емелин. Поэтому предполагается ввести понятие пользователя абонентского номера не только для юрлиц, но и для граждан.

Для идентификации и получения удаленных финансовых услуг будет достаточно сверки с оператором связи через ЕИС ПСА Ф. И. О., номера паспорта и номера телефона, поясняет он.

Через два года к системе подключатся все банки и все операторы связи, которые по запросу будут проводить проверку номера. Максимальные тарифы за услугу будет устанавливать правительство. Оператор системы будет определяться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области связи по согласованию с ЦБ.

Пользователями ЕИС ПСА станут ЦБ, Минкомсвязь, Росфинмониторинг, кредитные организации, операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры, а также операторы услуг информационного обмена, некредитные финансовые организации, операторы связи, коллекторы.