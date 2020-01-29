В онлайн-бухгалтерии «Точки» появились новые функции для ИП и бухгалтеров

Банк «Точка» представил серию обновлений для облегчения работы бухгалтеров малого и крупного бизнеса: в онлайн-бухгалтерии банка теперь доступен мультибанкинг, заказ справок из ИФНС, двойная подпись для крупных платежей и упрощенное создание авансовых отчетов по покупкам за наличные.

Благодаря мультибанкингу ИП смогут учитывать доходы по счетам в других банках в личном кабинете. Это помогает правильно рассчитать налоги без путаницы и переключения между интернет-банками и избежать долгов и штрафов по налогам.

Еще одно нововведение для ИП — заказ из личного кабинета справки об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. Такая справка требуется, когда нужно получить заем или подтвердить контрагентам, что задолженность погашена. Также она может понадобиться при ликвидации юрлица, смене юридического адреса или смене бухгалтера.

Онлайн-бухгалтерия «Точки» поможет получить справку за один день. Работа с покупками за наличные тоже стала проще: банк «Точка» научился распознавать чеки за покупки и связывать их с выдачей денег. Чеки в систему вносят сотрудники, в то время как бухгалтеру остается только нажать пару кнопок для автоматического создания авансового отчета.