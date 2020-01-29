Подмосковье снизит ставку по ипотеке до 3% для семей с первенцем

Семьи из Подмосковья, где в этом году родится первый ребенок, получат не только материнский капитал, но и смогут рассчитывать на ипотеку всего под 3 % при покупке жилья в новостройке. Такую поддержку обещает жителям региона губернатор Андрей Воробьев, пишет ТАСС.

«Вы знаете, что с января 2018 года семьи, в которых родился второй ребенок, по инициативе президента могут получить ипотеку со сниженной ставкой на особых условиях, она составляет порядка 6% в год. В дополнение к этому предлагаю ввести региональную поддержку для семей, где родился первый ребенок. Если малыш родился в Подмосковье с 1 января текущего года, то для его родителей мы снизим ставку по ипотеке на 3% при покупке жилья в наших новостройках», – сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что средняя стоимость квартиры в Подмосковье составляет порядка 4-4,5 млн рублей. Он также сообщил, что власти Подмосковья в 2020 году будут помогать семьям с низкими доходами.

Это может быть и финансовая помощь, и помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, поиск новых специальностей. Забота в широком смысле слова.