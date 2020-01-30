Аракелов ушел из ФНС. Кто новый зам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Александра Егоричева заместителем руководителя ФНС. Соответствующее распоряжение опубликовано вчера на сайте правительства РФ.
Прежде Егоричев занимал должность начальника управления камерального контроля ведомства.
Другим распоряжением Мишустин освободил от должности замглавы ФНС Сергея Аракелова по его просьбе.
Сергей Аракелов работал в системе налоговых органов с 1996 года. В сентябре 2010 года назначен на должность начальника правового управления ФНС России, в декабре 2010 года стал заместителем руководителя ФНС. Координировал отрасли правового управления, управления досудебного урегулирования налоговых споров и управления по крупнейшим налогоплательщикам. На него тоже делали ставку, когда говорили о новом главе ФНС.