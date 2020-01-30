Мишустин закрыл границу с Китаем

Премьер Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке. Эта мера необходима, чтобы коронавирус не распространялся в нашей стране, пишет ТАСС.

«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы сегодня соответствующим образом проинформируем всех о мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе», – сказал он на заседании правительства.

Как подчеркнул Мишустин, правительство должно сделать всё, чтобы защитить людей от нового типа коронавируса.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в качестве меры по предотвращению проникновения коронавируса в страну в пяти регионах Дальнего Востока продлят закрытие пунктов пропуска на границе с КНР. Как указывалось, речь идёт об автомобильном и пешеходном сообщении.

Сейчас количество заболевших превысило 7,7 тыс., не менее 170 человек умерли.