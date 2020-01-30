Какую зарплату будет получать Медведев на новом посту

Над.К все ваши комментарии на месте. Надо просто не забывать, в какой именно ветке вы их оставляете )... НДФЛ с пенсии все-таки введут

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Над.К В два месяца еще сама беременная могла не знать, что она беременна. Не говоря уже о родственниках... ФСС отказывается возмещать декретные, считая трудоустройство беременной фиктивным

Алекс_ks Да их и раньше писали здесь же на Клерке. Просто сейчас уже все так или иначе осведомлены и готов... По каким хитрым схемам обналичивают деньги и как государство с этим борется

MaxC А что у граждан должно болеть? НДС, налог на прибыль, декларации, отчеты?)))Ну да, некомфортно и ... Введение в России многоженства спасет демографию?

Тишина вот я вам и говорю берите мужиков и никакие фсс вам не нужны. Зачем же дам берете?? вопрос сарказ... ФСС отказывается возмещать декретные, считая трудоустройство беременной фиктивным

РюмкаБезысходности Знаете, напоминает стенания гомогеев, которых страшно притесняют, не давая устраивать парады. Ник... Введение в России многоженства спасет демографию?

РюмкаБезысходности Женщина на работе да, это проблема. Это утверждал и буду утверждать. Просто потому что умею счита... ФСС отказывается возмещать декретные, считая трудоустройство беременной фиктивным

titova-tlt Беременность-это личное дело женщины! И она (беременность) не исключает принятие или не принятие ... ФСС отказывается возмещать декретные, считая трудоустройство беременной фиктивным

Олег_2019 Беременная женщина была родная дочь ИП, как следует из решения суда. Так что вряд ли ИП не знала ... ФСС отказывается возмещать декретные, считая трудоустройство беременной фиктивным