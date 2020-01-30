Какую зарплату будет получать Медведев на новом посту

Президент России Владимир Путин установил денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности РФ в размере 618 тыс. 713 рублей в месяц, сообщает ТАСС.
Указ, подписанный 30 января, вступил в силу с 16 января 2020 года.
16 января президент РФ Владимир Путин своим указом ввел должность заместителя председателя Совбеза РФ и назначил на этот пост экс-премьера Дмитрия Медведева. Совет Федерации 30 января одобрил закон об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совбеза.
Совет безопасности РФ — конституционный совещательный орган при президенте России. Его основная задача заключается в формировании и координации государственной политики в области национальной безопасности, подготовке соответствующих решений для главы государства.