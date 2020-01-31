Ветерана МВД, угрожавшего подорвать Сбербанк, наказали лечением

Суд вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику МВД Виктору Олефиру, который угрожал взорвать отделение Сбербанка.

В сентябре 2018 года Олефир позвонил из дома по своему сотовому на горячую линию Сбербанка и сообщил оператору о готовящемся взрыве. Он сказал, что зажмет две гранаты и, придя в любое отделение банка, рванет их вместе с собой. Оператор горячей линии Сбербанка сообщил в службу безопасности банка. Оттуда информацию передали в дежурную часть полиции Сургута. Полиция направила в первое попавшееся отделение Сбербанка следственно-оперативную группу.

На суде Олефир свою вину признал и раскаялся. Он рассказал, что имеет правительственные и боевые награды. Сейчас, по его словам, он находится на пенсии, которая составляет 42 тыс. рублей. Также имеет кредит в микрофинансовой организации Быстроденьги. Общая выплата в месяц по кредитам составляет около 19 тыс. рублей.

В сентябре 2017 года он обратился в Сбербанк за кредитом в 200 тыс. рублей. В выдаче кредита ему отказали, объяснив, что у него плохая кредитная история. Он также рассказал, что продолжительное время употребляет алкоголь и состоит на учете у врача психиатра-нарколога. В тот день ему позвонили коллекторы из микрофинансовой организации «Быстроденьги» и потребовали выплатить долг, угрожая физической расправой его родственникам и знакомым. Это его расстроило. Выпив спиртное, он вспомнил, что в сентябре 2017 года в Сбербанке ему отказали в кредите. Поэтому он позвонил в госбанк и обещал его взорввать.

В ходе суда Сбербанк не стал требовать возмещения ущерба, объясняя тем, что звонивший не назвал, какое именно отделение планирует взорвать, поэтому отделения эвакуированы не были. Но полиция Сургута, которая по своему усмотрению выехала в одно из подразделений банка, гражданский иск подала. Сумма иска о возмещении ущерба в связи с выездом по ложному сообщению составила 21,7 тыс. рублей.

В итоге Олефиру суд назначил наказание в виде условного срока на 6 месяцев. Кроме того, ему назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.