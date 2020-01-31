РЖД запретила перевозки в Китай, а потом передумала

Грузоотправители получили приказ РЖД о прекращении грузового движения с Китаем с 31 января, однако почти сразу же железнодорожная компания отменила его.

Приказ № 89 был о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки, а приказ № 90 отменил предыдущий. Оба приказа есть у РБК.

Как пояснил РБК источник среди грузоотправителей, первоначальное решение — приостановить грузовое сообщение с Китаем — «реакция» на правительственное распоряжение, которое было опубликовано в середине дня в четверг. Этим распоряжением правительство закрыло 16 пропускных пунктов на границе России с Китаем на Дальнем Востоке с полуночи по местному времени 31 января.

В документе говорилось, что закрытие участков границы России с Китаем вызвано обоснованными причинами и носит «исключительно временный характер». В список пунктов вошли автомобильные и железнодорожные переходы. Но из распоряжения, как утверждает собеседник РБК, нельзя сделать очевидный вывод, касается это только пассажирского движения или перевозки грузов. В перечне к закрытию пунктов, например, указан погранпереход Забайкальск — Маньчжурия, который является крупнейшим по объему грузоперевозок на российско-китайской границе.