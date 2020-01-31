ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Центробанк России 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «Апабанк».

Более 70% кредитного портфеля «Апабанка» представлено проблемными ссудами. Он также занижал величину необходимых к формированию резервов и завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

Согласно данным ЦБ, банк на 1 января 2020 года занимал 369-е место в банковской системе России по величине активов.