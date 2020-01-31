НПФ будут бороться за пенсионные накопления «молчунов»

Пенсионные накопления россиян по итогам 2019 года составили почти 5 триллионов рублей.

Из-за моратория на формирование накопительной части пенсии, который продлен до 2022-го, на рынке негосударственных пенсионных фондов усиливает конкуренцию за уже существующих участников.

В 2020-м объектом борьбы станут так называемые «молчуны», пишут «Известия». Речь идет о людях, средства которых находятся под управлением государственного института ВЭБ. На кону почти 2 трлн рублей.

Дело в том, что в 2021 году для «молчунов» предусмотрена своего рода «амнистия» — окончание периода фиксации накоплений, поэтому они могут написать заявление о переводе с 2021-го средств без потери капитализации. Именно за таких граждан в этом году и развернется битва, уверены эксперты.

Главным аргументом в борьбе за клиентов станет доходность, следует из исследования Национального рейтингового агентства.

Ожидаемая доходность по пенсионным накоплениям в 2020 году, по мнению НРА, составит 7,5–10% годовых.

Между тем отметим, что не все «молчуны» могут сменить страховщика без потери дохода. Все зависит от даты последнего перехода или фиксинга.

Потому гражданам стоит ознакомиться с детальным расчетом возможных потерь инвестдохода при переводе накоплений. Получить такой расчет можно у текущего страховщика, то есть у ПФР, пояснили в ВЭБ.РФ.

Напомним, перевести накопления без потерь можно раз в 5 лет.

Для этого подается заявление о срочном переходе, и средства направляются на пятый год. Поэтому нужно быть внимательными и справляться в ПФР о дате фиксации, которая и определяет период перевода средств без потерь.

Добавим, по сообщению ПФР в 2019 году по сравнению с переходной кампанией 2018 года количество заявлений уменьшилось в 5,7 раза, на что прежде всего повлияли новые правила их подачи, а также информирование граждан о потерях при досрочном переводе средств.