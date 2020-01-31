Мишустин про цифровую трансформацию государства

Цифровая трансформация заставляет переосмысливать роль государства. Такой мыслью поделился премьер Мишустин в ходе выступления на форуме Digital Almaty.

«Цифровая трансформация требует вообще переосмысления роли государства и организации работы, если хотите, федеральных органов или других органов власти», — передает ТАСС слова главы правительства РФ.

Мишустин еще раз подчеркнул, что Россия обладает прорывными технологиями для реализации самых смелых задач в области цифровизации. В частности, в стране есть собственные лидеры цифрового бизнеса, создающие глобальные экосистемы и развивающие направления, которые в самое ближайшее время будут изменять мир, например беспилотные автомобили.

«При этом мы не только обладаем передовыми разработками, но активно внедряем их в повседневную жизнь. Более 100 миллионов человек у нас имеют собственные онлайн-аккаунты и пользуются услугами электронного правительства. Для обмена данными – сегодня коллеги об этом говорили – между государственными учреждениями успешно действует система электронного документооборота», – рассказал Мишустин.

Прорекламировал премьер и отечественную систему налогового администрирования, которая предлагает целую линейку цифровых сервисов, ставших частью жизни людей.

Цифровое развитие России пойдет путем встраивания в цифровую экосистему жизни людей и компаний бесконтактного обеспечения удобными услугами. При этом государство сможет быть уверено, что его никто не обманывает, а экономическое и социальное развитие не сдерживается административными барьерами.