ФНС выпустила обзор решений Конституционного и Верховного судов

msneg Нет, мы не Актион, вы что:) Мы же не пишем вам по 300 писем в месяц и не звоним по 10 раз на дню.... «Ночной бухгалтер». Налог на огород: его приняли в Госдуме, но можно не бояться

РюмкаБезысходности Ну так-то да. Какое мне дело до чьих-то залётов и соплей? Я работника нанимаю, а не мужика или же... ФСС отказывается возмещать декретные, считая трудоустройство беременной фиктивным

Женская логика И мне порой кажется, что если бы у домашних животных были бы зоосексологи, они бы их научили, как... Введение в России многоженства спасет демографию?

Женская логика Так мы про оргазм или про удовольствие? Удовольствие и без оргазма бывает. И наоборот.А Вы знаете... Введение в России многоженства спасет демографию?

Юлия Самусева Дорогие банки и много вообще незнакомых или те, в которых счет компании открывать страшно. ... Сравнение тарифов банков на расчетно-кассовое обслуживание для ИП и ООО

VikaV2193 У мышей точно оргазм бывает. Их спросить, конечно, нельзя но выброс дофамина, окситоцина и т.д. п... Введение в России многоженства спасет демографию?

Natali Kr Оргазм - биологическая функция организма, напрямую связанная с гормонами, а не с психологией. Хот... Введение в России многоженства спасет демографию?

MarV Никогда они потребительскую корзину для народа не увеличат.... Потребительская корзина изменится

Alberto Интересно, а как в следующем году сдать отчет о приёме человека без СНИЛСа, например иностранца.... Как перейти к электронным трудовым книжкам

id116542708 А мое поколение и маткапитал на детей не получало, так и на пенсию пойдет на 5 лет позже (и то не... Люди считают себя ущемленными из-за повышения маткапитала с 2020 года

проза жизни Пахнет выволочкой утром, кто-то заслужил в УДО,Сайт налог висит...На Москву упало небо и зеленая ... Чем пахнет бухгалтер

VikaV2193 Да, как раз Бабловед и писал про какой то сайт знакомств, наверное про этот ))... Введение в России многоженства спасет демографию?

VikaV2193 Что Вы знаете про окситоцин )))Настолько мощный выброс окситоцина бывает сразу после рождения реб... Введение в России многоженства спасет демографию?

Тишина Ну остается только одна проблема ФСС, а остальные все отпадают. Нет беременностей, сопливых детей... ФСС отказывается возмещать декретные, считая трудоустройство беременной фиктивным

Wern Как это "ничем"? Никогда не видали такие пары, где дамы приглашают кавалеров, завоевывают их и по... Введение в России многоженства спасет демографию?

manik А те кто родил сейчас не получат 50 рублей :)) Чем они хуже тех, кто родил в прошлом году???... Люди считают себя ущемленными из-за повышения маткапитала с 2020 года