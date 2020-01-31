ФНС выпустила обзор решений Конституционного и Верховного судов

ФНС России в письме от 27.01.2020 № СА-4-7/1129@ обобщила правовые позиции КС РФ и ВС РФ по налоговым вопросам в IV квартале 2019 г.
В Обзоре приведены позиции высших судов, в частности, по следующим вопросам:
- Ограничение на возврат страхователю излишне уплаченных взносов на ОПС, сведения о которых учтены ПФР на индивидуальных лицевых счетах, применяемое без учета того, наступил ли в отношении конкретного застрахованного лица страховой случай с установлением обеспечения по ОПС, и приведет ли изменение сведений о ранее учтенных на счете застрахованного лица взносах (средствах) к уменьшению размера такого обеспечения, а также безотносительно структуры тарифа взносов (его солидарной и индивидуальной частей), влечет нарушение конституционных принципов (п. 1 Обзора)
- Проверка законности решений инспекции осуществляется, в том числе, с учетом того, не вошли ли действия инспекции в противоречие с позицией Федеральной налоговой службы (п. 6 Обзора);
- При определении прав и обязанностей хозяйствующего субъекта, необоснованно применявшего специальный налоговый режим, как плательщика НДС, сумма налога по реализации товаров (работ, услуг) должна быть определена так, как если бы НДС изначально предъявлялся к уплате контрагентам в рамках установленных с ними договорных цен и полученной от них выручки, то есть по общему правилу — посредством выделения НДС из выручки по расчетной ставке (п. 7 Обзора)
- Датой образования недоимки по налогу является дата, следующая за установленным законодательством о налогах и сборах сроком уплаты налога, независимо от даты направления налогоплательщику налогового уведомления (п. 12 Обзора).