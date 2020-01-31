В Перми признали банкротом Трампа

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом гражданина, который ныне носит имя Алега Михайлова, а в другое время жил под фамилией Трамп.

В общей сложности, чтобы скрыться от кредиторов, житель Перми 11 раз менял фамилию.

По информации, размещенной на сайте суда, он задолжал кредиторам и налоговой почти 4,5 млн руб.

В разное время у него были разные имена и фамилии: Щербаков, Смирнов, Бузорин, Михайлов, Андрей Владимирович Трамп, Транмп, Титов.

Впрочем, в МВД заявляют, что столь частая смена имени — это не преступление. Законодательство не указывает, какое количество раз человек имеет право менять свое имена и фамилию.

В 2017 году в ходе совместного рейда ГИБДД и приставов был остановлен автомобиль «Инфинити» с затонированными стеклами, принадлежащий пермскому Трампу. Тогда приставы наложили на него арест.

В 2018 это же авто вновь всплыло в сводке новостей, на этот раз уже криминальных. Японский кроссовер был сожжен.

Как выяснилось в ходе судебного процесса, связанного с банкротством, у мужчины есть еще автомобили той же марки, а также два обремененных залогом помещения. Этой суммы, по мнению финансового управляющего, достаточно для покрытия задолженностей.