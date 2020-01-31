Роскомнадзор начал дело на 6 млн против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное дело на Facebook и Twitter. Претензия заключается в том, что иностранные компании не предоставили сведения о переносе персональных данные российских пользователей на российские серверы. Сообщение появилось на сайте ведомства.

Компаниям грозит штраф от одного до шести миллионов рублей (ст.13.11. КоАП РФ). В течение трех дней в суд поступит административный протокол, который был составлен в присутствии представителя компании Twitter, а вот от Facebook никто не приходил.

Напомним, что в декабре 2018 года Роскомнадзор потребовал, чтобы Twitter и Facebook хранили данные российских пользователей на территории РФ. Ответы компаний ведомство сочло формальным и оштрафовало каждую из них на три тысячи рублей. До конца января Роскомнадзор ждал ответ на запрос о локализации баз данных российских пользователей в РФ. В 2016 году за отказ локализовать данные российских пользователей по требованию Роскомнадзора была заблокирована соцсеть LinkedIn.