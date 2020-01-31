Расчет налогов переложить на банки, а освободившихся бухгалтеров отправить на госслужбу: предложение

Как снизить затраты организаций на ведение бухгалтерии, знает инициативный гражданин, разместивший на свое предложение по реформированию налоговой системы на сайте РОИ.

Суть его сводится к следующему: необходимо отменить все налоги и ввести один — 1 % от оборота.

Сбор налога, по его мнению, следует возложить на банки путем автоматизированного перечисления определенного процента с каждой банковской операции зачисления денежных средств.

В результате такой реформы высвободится огромное количество специалистов бухгалтерско-финансовой сферы, которых можно привлечь в госструктуры для повышения эффективности работы государственного аппарата, считает автор предложения.