Почему люди не торопятся оформлять положенную им пенсию

Почему не обратились за пенсией вовремя?
Такой вопрос сотрудники ПФР задают гражданам, которые пропустили срок выхода на пенсию и подали заявление позже.
Отделение ПФР по Вологодской области приводит ТОП-5 ответов (дословно):
- мне просто было некогда
- по семейным обстоятельствам
- не было возможности обратиться
- думала, что без прописки пенсию не оформить
- думала, что еще рано на пенсию
К слову, автор последнего ответа совершенно случайно узнала, что ей уже давно пора оформлять пенсию: она обратилась в Пенсионный фонд за пособием на погребение (умер отец).
Специалисты, оформляя документы, увидели, что она уже достигла пенсионного возраста, но при этом до сих пор не оформила пенсию. В итоге женщина подала заявление, после чего ей назначили пенсию.