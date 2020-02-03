Почему люди не торопятся оформлять положенную им пенсию

Почему не обратились за пенсией вовремя?

Такой вопрос сотрудники ПФР задают гражданам, которые пропустили срок выхода на пенсию и подали заявление позже.

Отделение ПФР по Вологодской области приводит ТОП-5 ответов (дословно):

мне просто было некогда

по семейным обстоятельствам

не было возможности обратиться

думала, что без прописки пенсию не оформить

думала, что еще рано на пенсию

К слову, автор последнего ответа совершенно случайно узнала, что ей уже давно пора оформлять пенсию: она обратилась в Пенсионный фонд за пособием на погребение (умер отец).

Специалисты, оформляя документы, увидели, что она уже достигла пенсионного возраста, но при этом до сих пор не оформила пенсию. В итоге женщина подала заявление, после чего ей назначили пенсию.