Что известно про продление ЕНВД

В Минфин поступило очередное обращение по вопросу сохранения ЕНВД.

Ответ ведомство сформулировало в письме от 09.01.2020 № 03-11-11/115.

Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов продление действия системы налогообложения в виде ЕНВД не предусмотрено.

С отменой ЕНВД организации и ИП вправе перейти на УСН, а ИП – на ПСН или на уплату НПД.

При этом в рамках совершенствования УСН в настоящее время готовятся предложения по отмене обязанности представления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих объект налогообложения в виде доходов, а также предложения, позволяющие продолжать применять этот спецрежим в случае превышения ограничений по доходам или численности работников.

Субъектам РФ предоставлены полномочия по установлению дифференцированных налоговых ставок по УСН – от 5 до 15% при объекте «доходы минус расходы» и от 1 до 6% при объекте «доходы».

В письме Минфина также сообщается, что продление действия системы налогообложения в виде ЕНВД нецелесообразно.