СНТ должно платить НДФЛ и не может перевести работников на НПД

Должно ли садоводческое товарищество платить НДФЛ с зарплаты работников?

Да, должно, ответил Минфин в письме от 30.12.2019 № 03-11-11/103114.

Вознаграждения работников, выплачиваемые садоводческим товариществом, подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке с применением налоговой ставки в размере 13 %.

А может быть можно оформить этих сотрудников плательщиками НПД, чтоюы не платить НДФЛ?

Нет, отвечает Минфин. Не признаются объектом налогообложения НПД доходы, получаемые в рамках трудовых отношений.

Таким образом, в отношении доходов, полученных по трудовым договорам, не может применяться НПД.