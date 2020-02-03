Народ поддержал поправки Путина в Конституцию

Около 80% людей считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа, пишет РБК.

В опросе от 24 января приняло участие 1,6 тыс. человек.

Наибольшее одобрение получили социальные инициативы: 91% поддержали предложения о закреплении в Конституции обязательной регулярной индексации пенсий и других социальных выплат, 90% – зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума.

Большинство поддержало и изменение срока проживания кандидата в президенты на территории страны: с 10 до 25 лет, наделить Конституционный суд функцией проверки законопроектов, запретить иностранное гражданство для чиновников высшего звена.

Право главы государства после совещаний с Советом Федерации назначать руководящих силовыми структурами и прокуроров регионов одобрили 66% жителей страны. Такое же количество граждан положительно оценило инициативу об исключении из Конституции слова «подряд».

О поправках в Конституцию президент сказал 15 января в послании Федеральному собранию. В тот же день он подписал указ о создании рабочей группы, в которую вошли 75 человек из разных сфер. За каждую инициативу люди смогут проголосовать, ЦИК совместно с рабочей группой скоро придумают формат.