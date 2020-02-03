В торговых автоматах теперь можно отображать QR-код вместо выдачи кассовых чеков

С 1 февраля вендинговые (торговые) автоматы могут отображать на дисплее QR-код операции, не печатая бумажный чек и не отсылая его в электронном виде в случае, если клиент не указал перед покупкой свой номер или адрес электронной почты. Такой код можно будет считать с дисплея при помощи смартфона.

Эти изменения в закон 54-ФЗ о применении ККТ были приняты еще в 2018 году, однако вступили в силу только 1 февраля 2020 года.

Обратите внимание, что новые правила не распространяется на продажу подакцизной продукции, технически сложных товаров и продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации.