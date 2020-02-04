За что могут дисквалифицировать директора и как этого избежать

Дисквалификация директора может произойти по требованию ФНС или суда в следующих случаях:

руководителя признают виновным в уклонении от уплаты налогов и взносов, таможенных платежей, а также сокрытии средств для их уплаты;

повторное предоставление недостоверных сведений в налоговый орган (п. 5 ст. 14.25 КоАП);

адрес фирмы фиктивный и владелец помещения будет утверждать, что директор никогда не заключал с ним договор аренды (решения АС Республики Калмыкия № А22-6835/2017 от 07.03.2018 г., АС Железнодорожного суда г. Хабаровска № 12 — 962/17 от 19.10.2017 г.);

грубые нарушения бухгалтерского учета (ч. 2 ст. 15.11 КоАП), как только фискалы выявят его повторно, наступит дисквалификация на срок 1-го года до 2-х лет;

повторное нарушение норм валютного законодательства, руководителя дисквалифицируют на срок от 6-ти мес. до 3-х лет (п. 5.1 ст. 15.25 КоАП);

нарушение порядка ценообразования, особенно, если это касается сделок между взаимозависимыми лицами (ст. 14.6 КоАП РФ);

инициирование процедуры фиктивного банкротства организации или неправомерные действия при банкротстве (ст. 14.12, 14.13 КоАП РФ);

систематическая задержка, невыплата или воровство заплаты персонала (ст. 145.1 УК РФ, ст. 5.27 КоАП РФ).

Если по указанным причинам директора признают дисквалифицированным, трудовой договор с ним должен быть расторгнут немедленно, никакие документы от лица компании он подписывать уже не в праве (п. 2 ст. 32.11 КоАП, ст. 14.23 КоАП).

Из перечисленных оснований видно, что дисквалификация руководителя может произойти далеко не всегда по его прямо вине, причем на практике наиболее частой причиной дисквалификации директора становится как раз выявление грубых нарушений бухгалтерского учета или нарушения при уплате налогов. Поэтому если у вас есть сомнения в работе бухгалтерии, инициативный аудит поможет вовремя выявить риски и устранить проблемы, тем самым себя обезопасив от дисквалификации.

До предоставления годовой отчетности за 2019 год остается еще время, когда с помощью аудитора можно внести исправления в учет и прикрыть существенные нарушения. Но даже если худшее уже произошло, бывают ситуации, когда удалось через суд отбить правомерность дисквалификации руководителя или немного смягчить наказание.

К таким случаям можно отнести:

установление малозначительности нарушения;

адвокат смог доказать отсутствие состава административного правонарушения;

директор совершил нарушение в состоянии крайней необходимости;

Кроме того, судьями могут быть приняты во внимание следующие смягчающие обстоятельства:

полное признание директором вины и раскаяние в содеянном;

тяжелое финансовое положение предприятия;

наличие малолетних детей и иждивенцев и другие причины.