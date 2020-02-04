ПФР утвердил новые формы для персонифицированного учета

Пенсионный фонд утвердил новые формы документов для регистрации граждан в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Постановление от 27.09.2019 № 485п официально опубликовано и вступит в силу с 11 февраля.

Утверждены следующие формы документов и форматы для них:

Анкета зарегистрированного лица (форма АДВ-1);

Заявление об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, содержащихся в индивидуальном лицевом счете (форма АДВ-2);

Заявление о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (форма АДВ-3);

Запрос об уточнении сведений (форма АДИ-2);

Опись документов, передаваемых страхователем в ПФР (форма АДВ-6-1);

Сопроводительная ведомость (форма АДИ-5);

Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (форма СЗВ-К).

Изменение форм документов связано с внесением в законодательство поправок, в частности, отмену СНИЛС. Заметим, что изменения в формах незначительные, а в некоторых их нет вовсе.