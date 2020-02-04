ПФР утвердил новые формы для персонифицированного учета

Пенсионный фонд утвердил новые формы документов для регистрации граждан в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Постановление от 27.09.2019 № 485п официально опубликовано и вступит в силу с 11 февраля.
Утверждены следующие формы документов и форматы для них:
- Анкета зарегистрированного лица (форма АДВ-1);
- Заявление об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, содержащихся в индивидуальном лицевом счете (форма АДВ-2);
- Заявление о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (форма АДВ-3);
- Запрос об уточнении сведений (форма АДИ-2);
- Опись документов, передаваемых страхователем в ПФР (форма АДВ-6-1);
- Сопроводительная ведомость (форма АДИ-5);
- Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (форма СЗВ-К).
Изменение форм документов связано с внесением в законодательство поправок, в частности, отмену СНИЛС. Заметим, что изменения в формах незначительные, а в некоторых их нет вовсе.