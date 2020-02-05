Перед Голуновым извинилась прокуратура

Прокуратура Западного округа Москвы извинилась перед журналистом Иваном Голуновым за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщила Генпрокуратура России, пишут РИА Новости.

В конце января Голунов пожаловался новому генпрокурору России Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание. Накануне адвокат журналиста Сергей Бадамшин заявил, что Генпрокуратура не стала извиняться перед Голуновым за незаконное уголовное преследование и переадресовала этот вопрос в нижестоящую инстанцию – столичную прокуратуру.

«Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности», – говорится в релизе.

Напомним про один из главных скандалов прошлого года: Голунова задержали в Москве 6 июня, как тогда утверждала полиция, с мефедроном. Обвинили в распространении наркотиков. Впоследствии уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции потеряли свои должности, а против пятерых возбудили уголовное дело и заключили под стражу.

Расследования Ивана Голунова касаются самых острых тем: московские траты на украшения и благоустройство, реновация, мусорный, и похоронный бизнес, черные риэлторы. Он также разбирался в обстоятельства жизни Рамзана Кадырова, Вячеслава Володина, Олега Дерипаски и многих других.