При торговле маркированными товарами можно совмещать ЕНВД и УСН

В 2020 году в отношении предпринимательской деятельности по реализации товаров, относящейся к розничной торговле, в целях главы 26.3 НК налогоплательщик вправе применять ЕНВД, а в отношении предпринимательской деятельности по реализации товаров, не признаваемой розничной торговлей, — ОСНО или УСН.

Об этом вновь напомнил Минфин в письме от 14.01.2020 № 03-11-11/876.

Поясним, речь идет о запрете применять ЕНВД при торговле обувью, меховой одеждой и лекарствами, подлежащими обязательной маркировке.

Минфин в своем письме также уточнил, что при совмещении ЕНВД и ОСНО (или УСН) необходимо вести раздельный учет.