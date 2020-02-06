Когда организация не может выбрать ИФНС для сдачи декларации по имуществу

Организации, состоящие на учете в нескольких ИФНС в одном регионе по месту нахождения объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их среднегодовая стоимость, вправе представлять декларацию по налогу на имущество в одну инспекцию.

Для этого до 1 марта надо подать соответствующее уведомление.

ФНС в письме № БС-4-21/1544@ от 31.01.2020 пояснила, что необходимым условием для применения порядка представления одной налоговой декларации является наличие постановки на учет налогоплательщика в нескольких налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ему объектов, притом что налоговая база по этим объектам определяется как их среднегодовая стоимость. В Уведомление вносится код выбранного налогового органа, в который будет представляться налоговая декларация в отношении всех таких объектов недвижимого имущества.

Отсутствие постановки налогоплательщика на учет по месту нахождения имущества в выбранном налоговом органе влечет невозможность применения вышеописанного порядка представления декларации (в т.ч. если налогоплательщик стоит на учете в этой ИФНС по иным основаниям).