Утверждена новая декларация по акцизам

ФНС утвердила форму налоговой декларации по акцизам на нефтяное сырье, они были добавлены в перечень подакцизных товаров с 1 января 2019 года. Приказ от 15.10.2019 № ММВ-7-3/517@ зарегистрирован Минюстом и официально опубликован 31 января.

Приказ содержит саму форму, порядок ее заполнения, а также формат представления в электронной форме.

Документ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования.

Налоговая декларация по утвержденной форме представляется за налоговый период, следующий за месяцем вступления настоящего приказа в силу.