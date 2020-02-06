Пенсионеры хотят себе 500-тысячные «парашюты»

В нашем государстве очень много граждан пенсионного возраста вынуждены работать, чтобы выплатить ипотечные кредиты, констатирует инициативный гражданин, который вынес на суд общественности свое предложение по решение материальных проблем пенсионеров.

Он провел некоторые опросы для выяснения размера суммы, которая бы спасла закредитованных пенсионеров.

Суть его идеи, опубликованной на сайте РОИ, следующая:

при выходе на пенсию выплачивать единовременно 500 000 рублей (так называемый, парашют).

Это не только приведет к снятию социального напряжения с части закредитованного населения, но и будет способствовать освобождению рабочих мест для молодежи и предотвратит старение кадров, считает автор предложения.