У аптек с дорогими масками будут отбирать лицензии

На фоне вспышки китайского коронавируса в наших аптеках взлетели цены на медицинские маски. Владимир Путин предложил отбирать у таких аптек лицензии. При этом маски аптеки уже могут найти не без сложностей, пишет Bfm.

Если позвонить в российскую компанию «Биомедторг» – это поставщик масок, то автоответчик скажет:

«Обратите внимание, что масок и респираторов нет в наличии до конца апреля и заказы по ним не принимаются. Также приносим извинения, но многотысячные заказы по одноразовой одежде для отправки в Китай обеспечить не сможем из-за загрузки производства».

В наших аптеках маски стали дефицитным, подорожавшим товаром. Например, были сообщения из Курска, где цены повысились в 35 раз, с 1 рубля до 35 рублей. На совещании президента с правительством вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в некоторых аптеках рост цен беспрецедентный. Стоили полтора рубля, а теперь 70 и даже 100 рублей.

В Федеральной антимонопольной службе уточнили, что больше всего маски подорожали в Дагестане. Business FM позвонила в махачкалинскую аптеку. Там осталось всего 200 масок, и они действительно подорожали, но всего в полтора-два раза. Стоили 5, 7 рублей, теперь 10. В Москве можно найти маски по 20 рублей за штуку, хотя обычная их цена здесь 10-15 рублей.

При этом врачи в один голос говорят, что маски при вспышках вирусных болезней не помогут. Одно дело, когда их используют медики, что они обязаны делать по регламенту, и совсем другое, когда граждане носят их часами, да еще и неправильно надевают.