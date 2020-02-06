Побит рекорд по числу финансовых пирамид

Регулятор отчитался о работе открытого Центра по выявлению финансовых пирамид. Выявлено 237 пирамид, что является максимумом за последние пять лет.

Увеличение финансовых пирамид почти в 1,5 раза за последний год несомненно показатель ситуации в стране – население продолжает выживать в условиях низких доходов и невнятных пенсионных реформ; сохранение накоплений в виде банковских вкладов перестает быть актуальным из-за продолжающегося снижения процентных ставок (на конец января максимум около 5,7%).

Прибавив к этому отсутствие финансовой грамотности и веру в легкий и быстрый заработок, получаем прекрасную инвестсреду для разного рода мошенников. ЦБ и сам это понимает, заявляя о том, что тенденция по увеличению финансовых пирамид продолжится, но трансформируется в организации меньшего масштаба.

Мошенники подстраиваются под жертву и предлагают «продукты с минимальным риском» – чаще всего под видом инвестиций в криптовалюту, в том числе в Facebook, в строительные и сельскохозяйственные проекты, а также в акции компаний, которые должны, как они утверждают, вскоре разместиться на бирже. Как только появляется новая социальная сеть, там тут же появляется реклама новой финансовой пирамиды.

Теперь ЦБ ищет пирамиды, которые только запустились, и обнаружил 80 подобных проектов за прошлый год. Но это также только небольшая затычка следствия реальных проблем в стране. Мошенники научатся обходить этот алгоритм поиска, уж слишком прибыльный бизнес с учетом того, что большая часть успевает перевести украденные деньги в офшоры и исчезают.