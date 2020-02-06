Счетная палата раскритиковала стратегическое планирование Медведева

Счетная палата опубликовала результаты стратегического аудита работы правительственных подразделений в 2017–2019 годах. Отчет опубликован на сайте ведомства.

Контрольный орган прямо признает: система стратегического планирования в РФ практически отсутствует, цели органов власти не увязываются между собой и с требованиями президента и правительства и не стыкуются с проектной деятельностью Белого дома, определяются формально, а их достижение не контролируется.

В планы деятельности министерств и ведомств до 2024 года не включено 45% показателей национальных проектов, сформированных для исполнения майского указа президента Владимира Путина. Ситуация с госпрограммами еще хуже — 74% показателей не отражены в планах работы федеральных чиновников, выяснили аудиторы

Несмотря на общий пессимизм документа, стратегический аудит СП подтверждает: «проектная революция» в Белом доме, начатая в конце прошлого президентского срока Владимира Путина, дала заметные результаты — в цифрах планирование расширенного проектного офиса Белого дома вдвое эффективнее, чем старой госпрограммной «административной вертикали». Впрочем, это не устраняет системных проблем, констатируют в СП.