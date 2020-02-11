Как обжаловать отказ в регистрации ООО

В ответ на обращение по вопросе в незаконного, с точки зрения налогоплательщика, отказа в госрегистрации, Минфин в письме от 16.01.2020 № 03-12-13/1576 сообщил, что не уполномочен оценивать или подтверждать правомерность (неправомерность) актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц, а также правомерность (неправомерность) принятого регистрирующим органом решения об отказе в государственной регистрации.

Тем не менее некоторые рекомендации вопрошающему были даны.

Минфин сообщил, что можно обжаловать решения об отказе в госрегистрации в порядке, установленном главой VIII.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В соответствии с положениями указанной главы решение территориального регистрирующего органа об отказе в госрегистрации может быть обжаловано в вышестоящий регистрирующий орган.