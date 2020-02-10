Что за письмо из налоговой, которое приходит директорам

Директорам только что зарегистрированных компаний по обычной почте приходят письма из налоговой.

В них инспекция напоминает или предупреждает, что человек зарегистрирован в качестве директора, сведения о нем попали в ЕГРЮЛ. И одновременно спрашивает: никто за вас заявление не подавал? Если юрлицо создали без вашего ведома, (а высылают такие письма директорам, которые зарегистрировали компанию с помощью электронной подписи), то срочно нужно подать заявление в произвольной форме.

Налоговая также рекомендует выслать возражение против предстоящей госрегистрации изменений устава юрлица или сведений в ЕГРЮЛ.

А в конце все-таки запугивает, что за образование юрлица без цели управления Уголовным кодексом предусмотрена ответственность.