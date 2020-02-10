За подделку маркировки на товарах введут уголовную ответственность

За подделку средств маркировки товаров будет введена уголовная ответственность. Речь идет о парфюмерии, сигаретах, обуви, шинах, некоторых видах одежды и белья, фотооборудовании, а также всех товарах, которые входят в перечень обязательной идентификации.

Как выяснили «Известия», законопроект с изменениями в ст. 327.3 УК РФ готовит Министерство промышленности и торговли, где таким образом хотят защитить российских покупателей от подделок.

Предлагается установить уголовную ответственность за подделку средств идентификации по новой статье УК 327.3, пояснили в пресс-службе ведомства. В качестве меры наказания для нарушителей лишение свободы не рассматривается. Речь идет о штрафах, однако их суммы Минпромторг назовет позже.

Также Минпромторг намерен внести правку в ст. 171.1, которую предлагает дополнить нормами наказания по цифровой маркировке.

«На сегодняшний день в Уголовном кодексе есть общая статья 171.1 об ответственности, которая не учитывает особенностей нарушения требований к цифровой маркировке. Поэтому в нее предлагается внести изменения в части дополнения нормами об ответственности за производство, оборот и сбыт товаров без их маркировки средствами идентификации», — заявили в министерстве.

Президент объединения предпринимателей «Опора России» Александр Калинин заявил «Известиям», что законопроект Минпромторга поможет защитить интересы бизнеса.

Положительно оценили законопроект и представители политических партий в Госдуме. Так что если документ туда внесут, закон будет наверняка принят.