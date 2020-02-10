Федеральные каналы смеются над льготами до слез

В Камчатском крае и уже за пределами региона обсуждают ведущую новостей «Вести: Приморье», которая рассмеялась после того, как зачитала зрителям текст о льготах в России. Видео не пошло в эфир, его перезаписали, но в Интернет черновой вариант все-таки попал.

Девушка не сдержала смеха после сюжета о том, что социальные выплаты повысят на три процента: льготы составят чуть больше 1,5 тыс рублей, 900 из которых можно потратить на необходимые медикаменты, еще 137 рублей вложить на путевку в санаторий, а оставшиеся деньги потратить на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно.

В концовке репортажа заметно, что женщина очень старалась держать себя в руках, но не смогла. После этого она задала вопрос коллегам: «А вы текст вообще видели?», на что получила утвердительный ответ.

В репортаже про социальные льготы речь шла об инвалидах, ветеранах боевых действий, гражданах, подвергшихся воздействию радиации и других получающих льготы людях.

Реакция зрителей не заставила себя ждать. Вот только большинство обсуждает не мизерные льготы, которые действительно достойны смеха и слез, а непозволительную реакцию ведущей.