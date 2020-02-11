Сведения из пенсионных лицевых счетов будут выдавать по-новому

ПФР разработал проект нового Административного регламента по информированию зарегистрированных лиц о состоянии их ИЛС.

Это связано, в том числе с заменой понятия «застрахованное лицо» на «зарегистрированное лицо».

Получить данные из ИЛС граждане могут в любом отделении ПФР или в любом МФЦ на всей территории РФ. Кроме того, можно воспользоваться электронным сервисом «Личный кабинет» на Едином портале и сайте ПФР.

Сведения о состоянии ИЛС формируются в автоматизированном режиме на основании данных, содержащихся в информационных системах ПФР, и не предусматривают ручной корректировки данных должностным лицом территориального органа ПФР или работником многофункционального центра.