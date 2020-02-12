Бесконтактные платежи Apple Pay и Google Pay. Статистика Яндекс.Кассы

Бесконтактную оплату через Apple Pay и Google Pay на сайтах или в приложениях принимают 19% компаний, использующих Яндекс.Кассу. В некоторых товарных категориях средний чек при бесконтактной оплате заметно больше, чем при платеже другими способами, — например, в магазинах одежды и обуви он выше в 5 раз. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы, сравнив платежи за 2019 год на сайтах и в приложениях через системы Apple Pay, Google Pay и другими способами.

Чаще всего бесконтактную оплату в Яндекс.Кассе подключают компании, которые продают продукты питания, — 24% из них принимают платежи через Apple Pay и Google Pay.

В других категориях товаров и услуг доля сайтов и приложений, использующих сервисы бесконтактных платежей, немного меньше: билеты в кино, театры, музеи и на концерты — 23% площадок, сувениры и товары для хобби, тренинги и мастер-классы, товары для красоты и здоровья — в каждой категории по 20%, одежда и обувь — 18%, автомобильные запчасти и аксессуары — 17%, товары для дома и сада — 16%.

Среди сайтов, подключенных к Яндекс.Кассе, самый большой оборот бесконтактных платежей был в 2019 году у интернет-магазинов электроники и бытовой техники. И только в Москве их обогнали сервисы, которые продают билеты в кино, театры, музеи и на концерты. Категории сайтов и приложений с максимальным оборотом бесконтактных платежей:

1. Бытовая техника и электроника

2. Билеты в кино, музеи, театры и на концерты

3. Лотереи

4. Мастер-классы, тренинги

5. Сувениры, аксессуары, товары для хобби

6. Товары для дома и сада

7. Косметика, товары для здоровья

8. Финансовые организации

9. Одежда, обувь

10. Автомобильные запчасти и аксессуары.

Самые большие средние чеки при бесконтактной оплате были на сайтах с услугами по строительству и проектированию — 9766 рублей. Категории сайтов и приложений с максимальным средним чеком при бесконтактной оплате:

1. Строительство и проектирование — 9766

2. Бронирование отелей, гостиниц — 9579

3. Ювелирные украшения — 9521

4. Стройматериалы — 8523

5. Бытовая техника и электроника — 8041

6. Туризм и отдых — 6675

7. Коммунальные услуги — 6127

8. Одежда и обувь — 5759

9. Медицинские услуги — 5701

10. Спортивные товары — 5334

В Москве самый высокий средний чек при бесконтактных платежах был в 2019 году на сайтах и в приложениях из сферы туризма и отдыха (19 900 рублей). В Уфе лидерами по этому показателю стали онлайн-площадки, которые продают одежду и обувь (8103 рубля), в Воронеже и Перми — сайты кредитных организаций (10 539 и 5263 рубля соответственно). В остальных городах-миллионниках максимальные средние чеки при бесконтактной оплате были на сервисах бронирования отелей и гостиниц, а также в магазинах бытовой техники и электроники.