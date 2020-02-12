Мишустин успокоил малый бизнес заботой. А что для вас есть в арсенале Егорова

Михаил Мишустин объявил, что возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства. Среди проблемных вопросов — блокировка счетов предпринимателей, уже есть идеи, как решить проблему незаконных заморозок.

Нацпроект по развитию предпринимательства ставит задачу увеличить численности субъектов МСП до 25 млн человек к 2024 году. Но прежние программы поддержки МСП не способствовали росту. Теперь за дело взялся новый премьер с опытом в ФНС, описывает встречу Мишустина с предпринимателями Великого Новгорода газета «Коммерсант».

Для достижения цели Белый дом продолжает наращивать поддержку МСП — например, расширил программу льготного кредитования, в рамках которой в этом году планируется выдать займы на 1 трлн руб. При этом сократится срок «дисквалификации» бизнеса, в течение которого в случае каких-либо нарушений бизнес не может пользоваться мерами господдержки — сейчас это три года. Премьеру объяснили, что больше всего предпринимателей беспокоит практически моментальная блокировка счетов, снятие которой занимает порой недели. Поэтому встал вопрос об исключении необоснованного ограничения доступа к средствам и упрощении процедуры снятия блокировки.

Решить проблему необоснованных блокировок предлагает ФНС, Егоров говорит о внедрении технологии анализа невыясненных платежей, а также распространении на ИП и юрлиц механизма единого налогового платежа, позволяющего автоматически списать недоимку.

Кроме того, ФНС поручили вести активную разъяснительную кампанию о вариантах для предпринимателей, которые пока применяют ЕНВД, а также сделать налоговый калькулятор, который позволит просчитать наиболее выгодный для них режим.

Даниил Егоров в ответ сообщил, что специальный информационный ресурс уже разработан и тестируется. Также служба готовит модель «бесшовного» перехода с одного льготного режима на другой.