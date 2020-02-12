Банки все чаще требуют документы, заверенные у нотариуса

Ваша организация собирается распределять прибыль между участниками или выплачивать дивиденды акционерам? Проверьте свой устав, а то банк не даст вам перевести деньги!

Дело в том, что с 25.12.2019 года все протоколы собраний участников ООО и даже решения единственного участника должны быть заверены нотариально, если иное прямо не предусмотрено уставом. Нет, никакие законы не менялись, но случился Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах, утвержденный Президумом Верховного суда именно от этой даты.

Что же сказал суд? Нельзя принимать решение о ненотариальном способе подтверждения на самом собрании даже при 100% явке. Такой способ должен быть указан или в уставе, или в отдельном решении, удостоверенном нотариусом ранее. И это правило касается даже единственного участника.

В пп. 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ и раньше упоминался нотариус, однако на практике все об этом забывали. Теперь же, после Обзора Президиума ВС условие придется соблюдать

Федеральная нотариальная палата уже высказала своё мнение в письме № 121/03-16-3 от 15 января 2020 г. ФНП указала, что при желании участников применять альтернативный метод и при отсутствии в уставе положений об ином, такое решение должен подтвердить нотариус. Порядок заверения указан в ст. 103.10 Основ законодательства РФ о нотариате.

Поэтому прежде чем выплачивать дивиденды, прочитайте свой устав. Может быть в него потребуется внести изменения.