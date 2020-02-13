Налоговики выиграли иск к РЕН ТВ на 23 млн. рублей

В 2014-2016 годах ООО «Акцепт», которому принадлежит телеканал, заявило к вычету 13,9 млн. рублей НДС, на основании подложных документов на строительные работы по ремонту офиса. В качестве подрядчика выступило ООО «Телесистемы», зарегистрированное незадолго до того, и которое судя по документам, выполняло строительные работы силами всего трёх сотрудников.

Субподрядчики предприятия также являлись однодневками, которые не могли реально выполнить указанные ими работы. К тому же учредителями и сотрудниками этих фирм оказались сотрудники РЕН ТВ и их родственники. По результатам выездной проверки было доначислено 23 млн. рублей налогов и штрафов. Иск был рассмотрен в Арбитражном суде города Москвы (дело № А40-134029/2019), который отклонил исковые требования телеканала.