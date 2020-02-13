Мишустин назвал ипотеку очень дорогой

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проанализировать ситуацию по ипотеке в РФ и обсудить возможность упрощения порядка ее рефинансирования.

«Я просил бы [первого вице-премьера] Андрея Белоусова и [вице-премьера] Марата Хуснуллина проанализировать совместно с Банком России ситуацию и представить соответствующие предложения, а также обсудить возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент», — цитирует главу правительства ТАСС.

Мишустин напомнил, что в среднем ставка по ипотеке в декабре 2019 года составляла 9% годовых, «и это бремя даже для семей со средними доходами, которые решаются на заём у банка». «С такой ставкой мы не сможем помочь людям улучшить жилищные условия, а это — национальная цель развития, которую поставил президент и которую мы обязаны достичь», — заявил он на заседании правительства.

В частности, по его словам, необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку, а для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить стоимость фондирования.

Мишустин подчеркнул, что ипотека это комплексный продукт, который зависит от стоимости земли, затрат на строительство, а также от процентной ставки. Поэтому необходимо снижать стоимость строительства, активнее использовать современные технологии и упрощать доступ компаний на строительный рынок.