Мишустин заявил, что проблема с реестром МСП из-за среднесписочной численности решена

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что проблема с выпадением из реестра части организаций и ИП решена.

Такое происходило из-за несвоевременной сдачи сведений о среднесписочной численности, ведь этот параметр необходим по закону для определения категории малого и среднего предпринимательства.

Новый глава правительства заявил, что эта «несправедливость или неудобство» уже исправлены.

«В настоящий момент фактически отчетность по среднесписочному количеству [работников предприятия] внесена в отчет по страховым взносам, который сдают предприниматели в составе всей своей бухгалтерской налоговой отчетности поквартально. И фактически больше этой проблемы не будет», — цитирует премьера ТАСС.

Он добавил, что внесены также поправки в закон, позволяющие Федеральной налоговой службе, которая ведет реестр малых и средних предприятий, делать соответствующие корректировки.

Поправки в статью 80 Налогового кодекса действительно внесены и начиная с отчетности за 2020 год в расчете по страховым взносам надо будет указывать среднесписочную численность. Однако не стоит надеяться, что если в годовом отчете цифра среднесписочной численности не будет указана, ситуацию сможет исправить квартальный расчет. Дело в том, что в законе № 209-ФЗ о «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» указано, что для целей закона используется среднесписочная численность за предшествующий календарьный год.

Впрочем, остается непонятным, почему вообще для целей определения малого и среднего предпринимательства используется именно среднесписочная численность. Она не дает реальной картины по сотрудникам организации, ведь в неё не включаются совместители и лица, с которыми заключены договоры подряда или услуг. А таковых у организации может быть очень много.