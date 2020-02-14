ЦБ вернет нулевую комиссию за переводы в Системе быстрых платежей

ЦБ минимум до 2022 года перестанет брать с банков плату за переводы в его Системе быстрых платежей. Об этом сообщила на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

Система быстрых платежей, которую запустил ЦБ, начала работать в 2019 году, напоминает РБК. С 2020 года регулятор начал брать с банков комиссию за такие переводы (изначально они были бесплатными). Они платят регулятору 5 коп. за операции до 125 руб., 12 коп. — до 250 руб., 30 коп. — до 1000 руб. Перевод от 1 тыс. до 3 тыс. руб. обходится в 80 коп., от 3 тыс. до 6 тыс. руб. — 2 руб., на сумму свыше 6 тыс. руб. — 3 руб. Комиссия берется как с банка-получателя, так и с банка-отправителя. С 2020 года часть банков начала устанавливать и комиссии для клиентов за переводы в СБП.

«У банков действительно много издержек, мы прекрасно понимаем, что любой тариф для банка, который берет ЦБ или какой-то госорган, — это всегда лишняя нагрузка. Мы долго прорабатывали этот вопрос, мы пришли к выводу, что с точки зрения р2р-переводов (между физлицами. — РБК) мы сможем вернуться к теме установления нулевых тарифов для банков за переводы р2р в СБП», — сообщила зампред ЦБ.

«Возможно, в дальнейшем мы также распространим эту практику именно на р2р-платежи. Это означает, что банки ничего не будут платить ЦБ за такие типы платежей. И это означает, что мы ожидаем от банков, что они не будут задирать комиссию для клиента», — добавила Скоробогатова. Сейчас некоторые кредитные организации, несмотря на нулевые комиссии и себестоимость, вводят для клиентов тарифы в размере 1–1,5%, то есть как по карточным транзакциям, привела пример она: «Конечно, эти кейсы для нас крайне странные, мы будем разбираться и работать»

К СБП с октября 2019 года обязаны были подключиться все 11 системно значимых банков. Единственный крупный российский банк, который этого еще не сделал, — Сбербанк.